США обучают в Германии 2000 украинских военных — Пентагон

10 мая, 02:28
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Украинские военные во время учений в Германии (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Украинские военные во время учений в Германии (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что США продолжают проводить военные учения для украинцев в Германии.

"Обучение продолжается в Графенвере", - заявил генерал Райдер.

Он отметил, что в настоящее время в Германии тренируются 200 украинцев.

"Мы сможем и дальше обеспечивать этот вид поддержки, эту способность обучать украинцев, пока будет сохраняться потребность", - заявил военный.

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Райдер подчеркнул, что дальнейшие тренировки будут зависеть от возможностей ВСУ отправить людей для обучения.

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https://twitter.com/DeptofDefense/status/1655997677090349070

27 апреля младший секретарь Минобороны Великобритании Эндрю Меррисон сообщал, что обучение в Великобритании прошли 14 тысяч украинских военных.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Военные учения Германия Пентагон

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