США прекратили поиски на месте крушения самолетов у берегов Японии Сегодня, 09:05 0 Цей матеріал також доступний українською У берегов Японии столкнулись самолет-заправщик и палубный истребитель-бомбардировщик Фото: U.S. Marine Corps

Корпус морской пехоты США принял решение о прекращении поисковой операции на месте крушения военных самолетов у берегов Японии.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Эрик Смит.

"После получения обновленной информации от Объединенного центра восстановления персонала и осмотра всей доступной информации я принял решение прекратить поисково-спасательные операции экипажа нашего самолета KC-130J, который был вовлечен в аварию у южного побережья Японии и объявить, что эти воины морской пехоты погибли", - сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, были приняты все возможные усилия, чтобы вернуть команду.

Отмечается, что корпус морской пехоты продолжает вести расследование этой трагедии.

Причина авиакатастрофы неизвестна.

Напомним, что в ночь на 6 декабря в небе у японского побережья столкнулись два американских военных самолета. Они были приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути.

Согласно заявлению Министерства обороны Японии, самолет-заправщик KC-130 и палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 столкнулись в 1:42 по местному времени.

В Корпусе морской пехоты США сообщили, что столкновение произошло во время дозаправки в рамках рутинных учений. Основной задачей KC-130 является дозаправка в воздухе.

По предварительным данным, на борту КС-130 находились пятеро человек, еще двое были на F/A-18.

Сообщалось, что у побережья Японии были обнаружены двое выживших членов экипажа.