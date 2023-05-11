США предупредили Грузию о возможности санкций в случае возобновления авиасообщения, в Тбилиси прошли протесты

11 мая, 00:46
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Протесты в Тбилиси (Фото:Радио Свобода)

Протесты в Тбилиси (Фото:Радио Свобода)

Госдепартамент США предупредил Грузию, что ее ожидают санкции в случае возобновления прямого авиасообщения со страной-оккупанткой Россией.

Об этом сообщает Accent.

В Госдепе напомнили, что США и страны Евросоюза, в частности, запрещают российским самолетам входить в их воздушное пространство.

"Ряд западных стран, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Если будет возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Грузией, это вызовет нашу обеспокоенность из-за возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, обслуживающих подпадающие под действие воздушных судов. контроль импорта и экспорта", - заявили в Госдепе.

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В заявлении министерства также говорится, что весь цивилизованный мир пытается удалиться от "путинского режима". В Госдепе напомнили, что РФ оккупировала 20% территории Грузии.

"Для грузинского народа будет лучше, если Путин выведет свои войска оккупированной Россией территории Грузии, нежели восстановление прямого авиасообщения или отмена визового режима", - заявили в Госдепе.

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В то же время, жители Тбилиси 10 мая пришли под здание МИД Грузии протестовать против возможного возобновления авиасообщения с оккупантами.

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В среду, 10 мая, российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что первые рейсы могут запустить в конце мая.

Россия ввела визовый режим для грузинов в 2000 году. С 2012-го россияне могли приезжать в страну без виз — власти в Тбилиси приняли такое решение в одностороннем порядке.

После вторжения РФ и пятидневной войны с оккупационной армией Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой в 2008 году. Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019-м.

В начале текущего года, когда РФ ведет войну против Украины, глава грузинской правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе предложил возобновить авиарейсы, однако Зурабишвили высказалась противВ МИД Украины назвали это предложение политической подлостью на фоне попыток РФ уничтожить украинцев в геноцидной войне.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Россия Грузия Госдеп Госдеп США Авиасообщение

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