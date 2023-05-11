США предупредили Грузию о возможности санкций в случае возобновления авиасообщения, в Тбилиси прошли протесты
Протесты в Тбилиси (Фото:Радио Свобода)
Госдепартамент США предупредил Грузию, что ее ожидают санкции в случае возобновления прямого авиасообщения со страной-оккупанткой Россией.
Об этом сообщает Accent.
В Госдепе напомнили, что США и страны Евросоюза, в частности, запрещают российским самолетам входить в их воздушное пространство.
"Ряд западных стран, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Если будет возобновлено прямое авиасообщение между Россией и Грузией, это вызовет нашу обеспокоенность из-за возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, обслуживающих подпадающие под действие воздушных судов. контроль импорта и экспорта", - заявили в Госдепе.
В заявлении министерства также говорится, что весь цивилизованный мир пытается удалиться от "путинского режима". В Госдепе напомнили, что РФ оккупировала 20% территории Грузии.
"Для грузинского народа будет лучше, если Путин выведет свои войска оккупированной Россией территории Грузии, нежели восстановление прямого авиасообщения или отмена визового режима", - заявили в Госдепе.
В то же время, жители Тбилиси 10 мая пришли под здание МИД Грузии протестовать против возможного возобновления авиасообщения с оккупантами.
В среду, 10 мая, российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что первые рейсы могут запустить в конце мая.
Россия ввела визовый режим для грузинов в 2000 году. С 2012-го россияне могли приезжать в страну без виз — власти в Тбилиси приняли такое решение в одностороннем порядке.
После вторжения РФ и пятидневной войны с оккупационной армией Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой в 2008 году. Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019-м.
В начале текущего года, когда РФ ведет войну против Украины, глава грузинской правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе предложил возобновить авиарейсы, однако Зурабишвили высказалась против. В МИД Украины назвали это предложение политической подлостью на фоне попыток РФ уничтожить украинцев в геноцидной войне.