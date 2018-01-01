США предостерегли Турцию од несогласованных военных операций в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны США Шон Робертсон заявил, что в Пентагоне сообщили руководству Турции о том, что проведение несогласованных военных операций в Сирии является неприемлемым.
Об этом передает Reuters.
"Односторонние военные действия на северо-востоке Сирии любой стороной, особенно в связи с тем, что персонал США может находиться непосредственно там или поблизости, вызывают серьезную обеспокоенность. Мы считаем, что любые такие действия неприемлемы", - заявил Робертсон.
Он напомнил, что демократические силы Сирии, против которых выступает Турция, являются "преданными союзниками" США в борьбе с Исламским государством.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал в ближайшие дни начало новой военной операции в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат.
Одной из целью операции является уничтожение курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые составляют значительную часть Сирийских демократических сил (SDF).