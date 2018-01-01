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США предостерегли Турцию од несогласованных военных операций в Сирии

Сегодня, 03:15
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Ранее Эрдоган заявил, что Турция готовит военную операцию в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны США Шон Робертсон заявил, что в Пентагоне сообщили руководству Турции о том, что проведение несогласованных военных операций в Сирии является неприемлемым.

Об этом передает Reuters.

"Односторонние военные действия на северо-востоке Сирии любой стороной, особенно в связи с тем, что персонал США может находиться непосредственно там или поблизости, вызывают серьезную обеспокоенность. Мы считаем, что любые такие действия неприемлемы", - заявил Робертсон.

Он напомнил, что демократические силы Сирии, против которых выступает Турция, являются "преданными союзниками" США в борьбе с Исламским государством.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал в ближайшие дни начало новой военной операции в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат.

Одной из целью операции является уничтожение курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые составляют значительную часть Сирийских демократических сил (SDF).

Теги:   Сирия Турция США

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