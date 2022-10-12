США предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно — Остин

12 октября, 20:24
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

США планируют предоставить Украине системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это физически возможно.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе брифинга в среду, 12 октября.

Он уточнил, что, в частности, системы ПВО будут доставлены из Германии.

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«Системы будут предоставлены настолько быстро, насколько мы физически сможем их туда доставить. Поэтому, как я уже сказал ранее, мы сосредотачиваемся на этом, и мы предоставим имеющиеся у нас системы — которые есть у таких стран, как Германия», — сказал Остин.

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Он также отметил, что США попытаются обеспечить дополнительные боеприпасы к существующим системам, которые уже используют ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=j6uRiu4xpVg

11 октября глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T только в следующем году.

В тот же день Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T из четырех, которые Берлин обещал передать ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=mPrDBR6teFM
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Военная помощь ПВО Ллойд Остин Война России против Украины

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