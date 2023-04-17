В Минфине США заявили, что Россия должна заплатить за восстановление Украины 17 апреля, 00:06 Джанет Йеллен считает, что для восстановления Украины следует использовать российские активы (Фото:REUTERS/Ken Cedeno)

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Россия должна заплатить за восстановление поврежденной украинской инфраструктуры.

Об этом сообщает CNN.

Она отметила, что США вместе с союзниками изучают механизмы привлечения для восстановления Украины замороженные российские активы.

«Мировое сообщество, я думаю, ожидает от России, что она возьмет эту ответственность. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения по поводу того, что мы можем делать с замороженными российскими активами», — заявила Йеллен.

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В конце марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что на восстановление Украины нужно выделить 411 миллиардов долларов.

26 января Украина запустила Межведомственную донорскую координационную платформу для поддержки восстановления и реконструкции страны ( «финансовый Рамштайн»).