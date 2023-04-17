В Минфине США заявили, что Россия должна заплатить за восстановление Украины
Джанет Йеллен считает, что для восстановления Украины следует использовать российские активы (Фото:REUTERS/Ken Cedeno)
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Россия должна заплатить за восстановление поврежденной украинской инфраструктуры.
Об этом сообщает CNN.
Она отметила, что США вместе с союзниками изучают механизмы привлечения для восстановления Украины замороженные российские активы.
«Мировое сообщество, я думаю, ожидает от России, что она возьмет эту ответственность. Это то, что мы обсуждаем с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения по поводу того, что мы можем делать с замороженными российскими активами», — заявила Йеллен.
В конце марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что на восстановление Украины нужно выделить 411 миллиардов долларов.
26 января Украина запустила Межведомственную донорскую координационную платформу для поддержки восстановления и реконструкции страны ( «финансовый Рамштайн»).