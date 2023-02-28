Белый дом надеется, что поддержка Украины со стороны арабских стран усилится
Джон Кирби (Фото:EUTERS/Leah Millis)
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что приветствует визит в Киев делегации из Саудовской Аравии.
Об этом сообщает Укринформ.
"Это был первый министерский визит со стороны арабского государства в Киев с начала войны. Мы надеемся увидеть больше наших партнеров в течение ближайших месяцев", - заявил Кирби.
Он отметил, что во время визита были заключены договоренности по поставкам на 400 миллионов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля в Киеве встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом.
Это первый официальный визит главы МИД королевства в Украину с момента установления дипломатических отношений.