Белый дом надеется, что поддержка Украины со стороны арабских стран усилится

28 февраля, 06:43
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Джон Кирби (Фото:EUTERS/Leah Millis)

Джон Кирби (Фото:EUTERS/Leah Millis)

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что приветствует визит в Киев делегации из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Укринформ.

"Это был первый министерский визит со стороны арабского государства в Киев с начала войны. Мы надеемся увидеть больше наших партнеров в течение ближайших месяцев", - заявил Кирби.

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Он отметил, что во время визита были заключены договоренности по поставкам на 400 миллионов долларов.

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Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля в Киеве встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Это первый официальный визит главы МИД королевства в Украину с момента установления дипломатических отношений.

https://www.youtube.com/watch?v=hvqyy9jNrK4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Саудовская Аравия Война в Украине Джон Кирби Война России против Украины

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