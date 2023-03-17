Повлияет на разведку. США рассуждают о дальнейшем использовании беспилотников над Черным морем — CNN 17 марта, 06:44 Момент повреждения американского беспилотника над Черным морем (Фото:European Command/The Pentagon/Handout via REUTERS)

После инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper, власти США оценивают, целесообразно ли в дальнейшем продолжать полеты БПЛА над Черным морем.

Об этом сообщает CNN.

В данный момент США не прекратили полеты. К примеру, уже после инцидента в тот же район Черного моря был отправлен еще один MQ-9 Reaper.

В то же время, чиновники на условиях анонимности сообщили, что власти «внимательно изучают» маршруты и размышляет о снижении рисков.

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Военные в США обеспокоены тем, что уменьшение активности БПЛА над Черным морем повлияет на сбор разведданных, связанных с войной в Украине. Тем не менее, остаются другие методы — такие как спутники-шпионы.

Инфографика: NV

14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты».

После инцидента в Госдеп США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут найти упавший беспилотник в Черном море.

CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду, а россияне добрались до места падения.