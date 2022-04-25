Stinger, Javelin и многое другое. США показали подготовку военной помощи к отправке в Украину 25 апреля, 15:31 Цей матеріал також доступний українською Подготовка военной помощи для Украины (Фото:Department of Defense/Twitter)

Министерство обороны США показало подготовку к отправке груза с военной помощью для Украины.

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«Наши Воздушные силы США готовят ящики с боеприпасами, содержащими зенитные системы Stinger, противотанковые системы Javelin и другое оборудование, направляющееся в Украину на базе ВВС Дувр в апреле 2022 года», — говорится в сообщении Минобороны США в Twitter.

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Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Помощь США из предыдущего пакета, который также оценивается в 800 млн долларов, уже начала поступать в Украину. Она включает артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры и другое оружие для отражения наступления России на Донбассе.

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