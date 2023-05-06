Китай категорически против. США планируют передать Тайваню оружия на 500 млн долларов по ускоренной процедуре, как Украине — Reuters 6 мая, 10:32 Военные загружают противокорабельные ракеты Harpoon AGM-84 американского производства на авиабазе в Тайване (Фото:REUTERS/Ann Wang)

США планируют передать Тайваню оружие на 500 миллионов долларов, используя ускоренную процедуру, которая более 35 раз была применена для поставки оружия Украине, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что это будет первая часть пакета помощи Тайваню, который в рамках бюджета на 2023 год позволил предоставить Тайваню оружия на сумму до 1 миллиарда долларов по сокращенной процедуре, позволяющей президенту Джо Байдену передавать товары и услуги из запасов США без одобрения Конгресса. Пока неизвестно, какое оружие получит Тайвань.

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«Наш подход остается согласованным с давней политикой США… Мы упорно работаем над выполнением наших обязательств согласно TRA (Законом об отношениях с Тайванем), и мы собираемся продолжать это делать», — сказал спикер Пентагона.

Агентство отмечает, что с 1979 года отношения США и Тайваня регулируются Законом об отношениях с Тайванем, который дает правовые основания для обеспечения Тайваня средствами самообороны, но не обязывает Соединенные Штаты прийти на помощь Тайваню в случае нападения.

По информации издания, с прошлого года Тайвань жалуется на задержки поставок оружия США, например, зенитных ракет Stinger, поскольку производители перенаправили запасы этого оружия в Украину.

Reuters добавило, что Китай считает Тайвань своей территорией и усилил военное давление на остров за последние три года. Китайские власти никогда не отказывались от применения силы, чтобы взять остров под свой контроль.

Представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя визит делегации представителей оборонных предприятий США на Тайвань и их участие в оборонном форуме 3 мая, заявила, что Китай категорически против поставок американского оружия в Тайвань и призывает США прекратить военные контакты с островом, сообщает корреспондент Укринформа.

«Продажа Соединенными Штатами оружия Тайваня серьезно нарушает принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, в частности, коммюнике от 17 августа [1982 года, которым США признают правительство КНР единственным законным правительством Китая и существование только одного Китая, частью которого является Тайвань]. Китай решительно выступает против них», — сказала Мао.