США объявят о новом пакете военной помощи на сумму в два миллиарда долларов — Bloomberg
В пакет помощи США, в частности, включат ракеты для ЗРК Patriot (Фото:grntmedia/Twitter)
США готовятся объявить новый пакет военной помощи для ВСУ, который будет включать значительное усиление ПВО.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, два миллиарда долларов пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также ракет GEM-T и PAC-3 для ЗРК Patriot.
Журналисты подчеркивают, что заявление о новом пакете помощи будет сделано во время появления первой информации о контрнаступательных действиях ВСУ.
31 мая представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга подтвердил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger и ЗРК Avenger.
9 мая Пентагон объявил о пакете помощи Украине на 1,2 млрд, который включает системы ПВО, артиллерийские снаряды, услуги коммерческих спутников и тому подобное.
3 мая Минобороны США презентовало пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS, авиационные ракеты Hydra-70 и не только.