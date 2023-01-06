Объявят уже сегодня. США передадут Украине 50 БМП Bradley и другое вооружение почти на три миллиарда долларов — Reuters 6 января, 02:27 США официально объявят о передаче БМП Bradley уже сегодня (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В пятницу, 6 января, США официально объявят об очередном пакете военной помощи для ВСУ, который составит почти три миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

В новый пакет войдут 50 БМП Bradley и другое дополнительное вооружение. Ранее СМИ сообщали, что в пакет войдут РСЗО HIMARS.

Днем ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Украина может получить американские боевые машины пехоты Bradley.

Видео дня

Инфографика: НВ

Производитель БМП M2 Bradley — американская компания BAE Systems Land & Armaments, они находятся на вооружении с 1981 года. БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки в период и после спешивания. Она может перевозить троих членов экипажа и семерых пассажиров.

Вооружение БМП состоит из одноствольной автоматической пушки с цепным приводом калибра 25 мм M242 Bushmaster, эффективная дальность огня которой — 2 км, противотанкового комплекса с ракетами TOW или Javelin. Также на БМП M2 Bradley можно дополнительно установить 7,62 мм пулемет.