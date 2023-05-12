США передадут ВСУ танки Abrams в начале осени — Остин 12 мая, 06:47 Танки Abrams должны усилить ВСУ (Фото:Gregory34633041/Twitter)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены передать ВСУ танки Abrams в начале осени 2023 года.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков, начало осени — таков прогноз», — заявил Остин.

Часть танков уже доступна для ВСУ, проходящих обучение в разных странах работе с машинами. Также США готовят инфраструктуру для обслуживания Abrams.

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«Но мы стараемся действовать как можно быстрее, чтобы передать эти возможности украинцам», — заявил глава Пентагона.

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25 января США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams.

21 апреля стало известно, что на полигон Графенвер в Германии в конце мая будет поставлен 31 танк Abrams. Через несколько недель после этого украинские военные начнут тренировки.