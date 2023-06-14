США перебазируют истребители F-22 на Ближний Восток из-за «опасного» поведения России в регионе 14 июня, 23:55 F-22A Raptor (Фото:via Wikipedia)

Центральное командование Вооруженных сил США в зоне своей ответственности на Ближнем Востоке развернули истребители 22 Raptors, чтобы продемонстрировать возможности США в ответ на «опасное и непрофессиональное» поведение пилотов РФ в регионе.

Об этом пишет пресс-служба Центрального командования.

Истребители 94 истребительной эскадрильи Военно-воздушных сил США с базы Лэнгли в Виргинии теперь будут находиться на Ближнем Востоке, где объединятся с Силами антитеррористической коалиции.

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В пресс-службе отметили, что подобное поведение российских пилотов — это не то, чего от них ожидают. И отметили, что россияне регулярно нарушают соглашения между США и РФ об устранении конфликтов в небе, угрожая эскалацией ситуации.