Пентагон поддержал охранника, который отчитал Хегсета за «непристойное» поведение на военном кладбище
REUTERS/Kylie Cooper
Министерство обороны США встало на сторону военного, сделавшего замечание министру обороны США Питу Хегсету, когда глава Пентагона посещал Арлингтонское национальное кладбище в Вашингтоне.
Об этом сообщила BBC в четверг, 12 ноября.
11 ноября Хегсет вместе с женой и группой советников посетил Арлингтонское кладбище по случаю Дня ветеранов.
На видеозаписи мероприятия слышно, как Хегсет и его спутники смеются и разговаривают, позируя для фотографий перед Могилой неизвестного солдата. К ним подходит часовой и кричит: «Все посетители должны все время поддерживать тишину и проявлять уважение!».
Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил по этому поводу, что военный «корректно и с уважением напомнил всем о необходимости соблюдать правила приличия».
Этикет Арлингтонского национального кладбища требуют от посетителей говорить тихо и не допускать «неуважительного поведения».
По традиции военнослужащие 3-го пехотного полка — старейшей действующей пехотной части армии США — круглосуточно дежурят у Могилы неизвестного солдата с 1948 года.
Американский телеканал CNN добавил, что подобные замечания не являются чем-то необычным, так как охранники делают их посетителям «несколько раз в день».