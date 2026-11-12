Пентагон поддержал охранника, который отчитал Хегсета за «непристойное» поведение на военном кладбище

Министерство обороны США встало на сторону военного, сделавшего замечание министру обороны США Питу Хегсету, когда глава Пентагона посещал Арлингтонское национальное кладбище в Вашингтоне.

Об этом сообщила BBC в четверг, 12 ноября.

11 ноября Хегсет вместе с женой и группой советников посетил Арлингтонское кладбище по случаю Дня ветеранов.

На видеозаписи мероприятия слышно, как Хегсет и его спутники смеются и разговаривают, позируя для фотографий перед Могилой неизвестного солдата. К ним подходит часовой и кричит: «Все посетители должны все время поддерживать тишину и проявлять уважение!».

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Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил по этому поводу, что военный «корректно и с уважением напомнил всем о необходимости соблюдать правила приличия».

Этикет Арлингтонского национального кладбища требуют от посетителей говорить тихо и не допускать «неуважительного поведения».

По традиции военнослужащие 3-го пехотного полка — старейшей действующей пехотной части армии США — круглосуточно дежурят у Могилы неизвестного солдата с 1948 года.

Американский телеканал CNN добавил, что подобные замечания не являются чем-то необычным, так как охранники делают их посетителям «несколько раз в день».