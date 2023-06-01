Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга 1 июня, 05:47 Первые лица США заявили, что соглашение по потолку госдолга предотвращает катастрофический дефолт (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

В среду, 31 мая, Палата представителей Конгресса США разделилась, приняв законопроект о приостановлении ограничения госдолга в 31,4 триллиона долларов.

Об этом пишет Reuters.



Палата представителей, контролируемая республиканцами, проголосовала 314 против 117 за направление закона в Сенат, который должен принять и передать его на стол президента Джо Байдена до конечного срока в понедельник, 5 июня, когда ожидается, что у федерального правительства закончатся деньги для оплаты счетов.

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Байден ожидает, что законопроект будет вовремя на его столе, чтобы избежать дефолта, который нанесет ущерб экономике США и всколыхнет мировые финансовые рынки.

Эта мера — компромисс между Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, вызвал оппозицию со стороны 71 «жесткого» республиканца. Обычно этого было бы достаточно, чтобы заблокировать партийное законодательство, но 165 демократов поддержали эту меру и протолкнули ее.

Республиканцы контролируют Палату представителей незначительным большинством 222−213 голосов.