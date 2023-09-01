Способные поражать российские танки. США впервые передадут Украине снаряды с обедненным ураном — Reuters 1 сентября, 23:45 Танки M1A1 Abrams, которые планируют передать Украине, могут стрелять боеприпасами из обедненного урана (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

США планируют начать поставку первой партии снарядов с обедненным ураном в Украину, пишет Reuters в пятницу, 1 августа, со ссылкой на документ и двух официальных лиц в США.

Медиа пишет, что эти снаряды могут помочь уничтожить российские танки и входят в новый пакет военной помощи Украине, который будет обнародован на следующей неделе.

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Reuters отмечает, что боеприпасы могут стрелять американские танки Abrams, которые, по словам одного из неназванных специалистов, должны быть доставлены в Украину в ближайшие недели.

Один из чиновников сказал для медиа, что будущий пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов США в зависимости от его комплектования.

По словам источников Reuters, стоимость и содержимое пакета еще уточняются. В Белом доме не ответили на запрос медиа относительно поставок боеприпасов с обедненным ураном.

Обедненный уран отличается высокой плотностью и твердостью, именно поэтому его используют при производстве боеприпасов — преимущественно сердечников для бронебойных снарядов. ЗУ также используется в броне, в частности в американских танках M1 Abrams, в медицинской промышленности (контейнеры для радиоактивных веществ) и авиационной промышленности, и во всех этих случаях о рисках облучения речь не идет.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отмечал, что страна-агрессор России также имеет на вооружении такие снаряды: серия боеприпасов 3БМ59 Свинец-1 (с сердцевиной из обедненного урана), а также 3БМ60 Свинец-2 (с сердцевиной из вольфрама).

