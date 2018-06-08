08 июня 2018, пятница

США отозвали двух дипломатов из Кубы из-за "таинственных травм" - AP

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Иллюстративное фото
Фото: topwar.ru

Иллюстративное фото

США отозвали двух сотрудников дипломатического представительства на Кубе для обследования из-за возможной черепно-мозговой травмы, сообщили The Associated Press сразу три американских чиновника.

По словам источника в  Госдепартаменте, оба случая считаются "возможно новым", но пока не были "подтверждены с медицинской точки зрения".

Два других чиновника заявили, что пострадавших привезли на обследование в Пенсильванский университет, врачи которого изучали прошлогодние случаи на Кубе, а также новые в консульстве США в Китае.

Напомним, что из Китая отправили нескольких американских дипломатов и членов их семей для прохождения медицинского обследования. Дипломаты в течение последнего месяца чувствовали недомогание, которое, вызвано, предположительно, акустическим воздействием микроволнового излучателя. 

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В 2017 году на Кубе по меньшей мере 22 американских дипломата и члены их семей пострадали в результате таинственных "акустических атак". 

Кроме того, подобные симптомы, которые включают головокружение, головные боли и тошноту, были обнаружены у десяти из 27 дипломатов Канады и членов их семей.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за ряд акустических атак на Кубу.

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