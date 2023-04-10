США откажутся от гиперзвуковых ракет AGM-183 после провальных испытаний 10 апреля, 03:22 B-52H Stratofortress ВВС США с двумя ракетами AGM-183 ARRW (Фото:theaviationist via U.S. Air Force)

После неудачных испытательных полетов гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW, Военно-воздушные силы США планируют отказаться от этой программы.

Об этом сообщает The Aviationist.

Последнее испытание прошло 13 марта 2023 года, но закончилось неудачей. Это был второй запуск полного прототипа оперативной гиперзвуковой ракеты, и его неудачный результат привел к изъятию планов по приобретению вооружений из одобренных Конгрессом расходов на 2022 и 2023 финансовые годы.

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Вместо этого США будут сосредоточены на разработке гиперзвуковой ударной крылатой ракеты HACM.

Средства, выделенные на AGM-183A, будут перенаправлены на дополнительные исследования и разработки.