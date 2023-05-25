США осудили перемещение российского ядерного оружия в Беларусь, но не собираются менять свой подход 25 мая, 23:29 В США негативно отреагировали на решение РФ доставить ядерное оружие в Беларусь (Фото:DefenseMirror/Twitter)

Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США решительно осуждают заявления о перемещении российского ядерного оружия в Беларусь.



«Я не буду говорить ни о каких фактах или оценках, которые у нас могут быть. Я скажу, что мы решительно осуждаем эту договоренность, это очередной образец безответственного поведения, которое мы наблюдаем со стороны РФ», — заявил Миллер.



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В то же время, он отметил, что США «не видят причин менять свой подход в отношении готовности ядерных сил».

25 мая диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна-агрессор Россия начала перемещать ядерные боеприпасы в Беларусь.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, способные нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Заявление главы кремлевского режима подвергли критике ряд стран.