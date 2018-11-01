США: останки Хашкаджи должны быть найдены и переданы родным

США настаивают на необходимости установить местонахождение тела убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи и как можно скорее передать останки его родным для захоронения.
Об это на брифинге 1 ноября заявил заместитель государственного секретаря США Роберт Палладино, передает Reuters.
По его словам, Вашингтон будет требовать привлечения к ответственности всех причастных к убийству.
Напомним, что по данным The Washington Post, расчлененное тело Хашкаджи было растворено в кислоте в консульстве Саудовской Аравии или в резиденции саудовского генконсула.
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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.
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