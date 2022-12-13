В пять раз превышает скорость звука. США испытали новейшую ракету 13 декабря, 07:00 Ракета успешно отделилась от самолета и набрала гиперзвуковую скорость. (Фото:airandspaceforces.com)

Американские Военно-воздушные силы успешно испытали гиперзвуковую ракету All-Up-Round AGM-183A. Она была создана для быстрого реагирования с запуском с воздуха.

Об этом сообщает командование ВВС США.



Удачный пуск был осуществлен с бомбардировщиком B-52H Stratofortress, Перед запуском ракеты проводились испытания двигателей ракеты.

"Это испытание стало первым запуском полноценного боевого прототипа ракеты", - говорится в сообщении.

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ВВС США сообщили, что ракета успешно отделилась от самолета и набрала гиперзвуковую скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Также сказано, что она успешно добилась своей цели.