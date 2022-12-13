В пять раз превышает скорость звука. США испытали новейшую ракету
Ракета успешно отделилась от самолета и набрала гиперзвуковую скорость. (Фото:airandspaceforces.com)
Американские Военно-воздушные силы успешно испытали гиперзвуковую ракету All-Up-Round AGM-183A. Она была создана для быстрого реагирования с запуском с воздуха.
Об этом сообщает командование ВВС США.
Удачный пуск был осуществлен с бомбардировщиком B-52H Stratofortress, Перед запуском ракеты проводились испытания двигателей ракеты.
"Это испытание стало первым запуском полноценного боевого прототипа ракеты", - говорится в сообщении.
ВВС США сообщили, что ракета успешно отделилась от самолета и набрала гиперзвуковую скорость, в пять раз превышающую скорость звука. Также сказано, что она успешно добилась своей цели.