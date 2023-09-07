США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $600 миллионов 7 сентября, 21:51 Пентагон (Фото:REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)

Минобороны США в четверг, 7 сентября, объявило о новом пакете военной помощи для Украины, общая стоимость которого составляет до $600 миллионов. Помощь включает оборудование для поддержки средств ПВО и боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Помощь США включает:

оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем ( HIMARS);

HIMARS); 105-мм артиллерийские боеприпасы;

средства радиоэлектронной борьбы и противорадиоэлектронной борьбы;

боеприпасы для разминирования и обезвреживания помех;

оборудование для разминирования;

поддержка и оборудование для тренировок и технического обслуживания.

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В Пентагоне подчеркнули, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей и долгосрочных потребностей в области безопасности.

«Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных возможностей», — сообщает Минобороны США.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь в Киеве, анонсировал выделение более миллиарда долларов на помощь Украине. Тот пакет включал 665 миллион долларов для гражданской безопасности.