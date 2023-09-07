США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $600 миллионов
Пентагон (Фото:REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)
Минобороны США в четверг, 7 сентября, объявило о новом пакете военной помощи для Украины, общая стоимость которого составляет до $600 миллионов. Помощь включает оборудование для поддержки средств ПВО и боеприпасы.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Помощь США включает:
- оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- средства радиоэлектронной борьбы и противорадиоэлектронной борьбы;
- боеприпасы для разминирования и обезвреживания помех;
- оборудование для разминирования;
- поддержка и оборудование для тренировок и технического обслуживания.
В Пентагоне подчеркнули, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей и долгосрочных потребностей в области безопасности.
«Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных возможностей», — сообщает Минобороны США.
Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь в Киеве, анонсировал выделение более миллиарда долларов на помощь Украине. Тот пакет включал 665 миллион долларов для гражданской безопасности.