Bradley, Stryker и ПВО. США объявили о новом пакете военной помощи на сумму в 2,5 миллиарда долларов 20 января, 01:20 В новый пакет военной помощи включены бронемашины Stryker (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Белый дом объявил о передаче для Вооруженных сил Украины нового пакета военной помощи, сумма которого составляет 2,5 миллиарда долларов.

В Пентагоне сообщили, что пакет стал одним из крупнейших со времен 24 февраля 2022 года и включает сотни единиц бронетехники и важную поддержку противовоздушной обороны Украины. В то же время в пакете нет ракет GLSDB, которыми можно достреливать до временно оккупированного Джанкоя в украинском Крыму.

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Полный список вооружения:

Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем ( NASAMS);

NASAMS); Восемь систем ПВО Avenger;

59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;

90 бронетранспортеров ( БТР) Stryker с 20 минными установками;

БТР) Stryker с 20 минными установками; 53 противоминно-стойкие транспортные средства ( MRAP);

MRAP); 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности ( HMMWV);

HMMWV); 20000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

95000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;

Приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности ( HIMARS);

HIMARS); 12 автомобилей боеприпасов;

6 командно-штабных машин;

22 тактических автомобиля для буксировки оружия;

Высокоскоростные противорадарные ракеты ( HARMs);

HARMs); Приблизительно 2000 противотанковых ракет;

Более 3 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;

Подрывная техника для расчистки помех;

противопехотные боеприпасы Claymore;

приборы ночного видения;

Запчасти и другое полевое оборудование.

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В пятницу, 20 января, состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, в которой примут участие до 50 глав Минобороны стран-партнеров Украины.

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил, что на заседании на авиабазе Рамштайн несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 Украине.

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