Bradley, Stryker и ПВО. США объявили о новом пакете военной помощи на сумму в 2,5 миллиарда долларов

20 января, 01:20
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В новый пакет военной помощи включены бронемашины Stryker (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

В новый пакет военной помощи включены бронемашины Stryker (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Белый дом объявил о передаче для Вооруженных сил Украины нового пакета военной помощи, сумма которого составляет 2,5 миллиарда долларов.

В Пентагоне сообщили, что пакет стал одним из крупнейших со времен 24 февраля 2022 года и включает сотни единиц бронетехники и важную поддержку противовоздушной обороны Украины. В то же время в пакете нет ракет GLSDB, которыми можно достреливать до временно оккупированного Джанкоя в украинском Крыму.

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Инфографика: NV

Полный список вооружения:

  • Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • Восемь систем ПВО Avenger;
  • 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;
  • 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками;
  • 53 противоминно-стойкие транспортные средства (MRAP);
  • 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • 20000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 95000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;
  • Приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • 12 автомобилей боеприпасов;
  • 6 командно-штабных машин;
  • 22 тактических автомобиля для буксировки оружия;
  • Высокоскоростные противорадарные ракеты (HARMs);
  • Приблизительно 2000 противотанковых ракет;
  • Более 3 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;
  • Подрывная техника для расчистки помех;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • приборы ночного видения;
  • Запчасти и другое полевое оборудование.
Инфографика: NV
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Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооружение Белый дом Военная помощь Поставки оружия ПВО Война в Украине Война России против Украины БМП M2 Bradley

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