США обвинили руководство Венесуэлы в наркоторговле и отмывании денег в России

США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и главу правящей партии и второго человека в стране Диосдадо Кабельо в наркоторговле и отмывании денег.
В заявлении американского ведомства говорится, что в 2017 году Кабельо конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы.
"Кабельо вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы, полученные от поставок наркотиков", – отметили в США.
Отмечается, что крупные суммы денег власти Венесуэлы отмывали в Коста-Рике и России.
Минфин США ввел в отношении Кабельо, его супруги и родного брата санкции. Они также обвиняются в рэкете.
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