США обвинили руководство Венесуэлы в наркоторговле и отмывании денег в России

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По данным Минфина США, Мадуро участвовал в схемах по реализации наркотиков

По данным Минфина США, Мадуро участвовал в схемах по реализации наркотиков

США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и главу правящей партии и второго человека в стране Диосдадо Кабельо в наркоторговле и отмывании денег.

В заявлении американского ведомства говорится, что в 2017 году Кабельо конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы.

"Кабельо вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы, полученные от поставок наркотиков", – отметили в США.

Отмечается, что крупные суммы денег власти Венесуэлы отмывали в Коста-Рике и России.

Минфин США ввел в отношении Кабельо, его супруги и родного брата санкции. Они также обвиняются в рэкете.

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