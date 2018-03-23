США обвинили Россию в снабжении оружием Талибана

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Николсон подкрепил свои обвинения деталями: оружие РФ поставляет в Афганистан черех таджикскую границу

Николсон подкрепил свои обвинения деталями: оружие РФ поставляет в Афганистан черех таджикскую границу

Россия поддерживает и даже снабжает оружием афганское террористическое движение Талибан, заявил в интервью BBC глава американских войск в Афганистане генерал Джон Николсон.

По его словам, он непосредственно видел "дестабилизирующую активность россиян".

Николсон рассказал, что российское оружие контрабандой переправляют через таджикскую границу талибам. Об объемах поставок он затруднился рассказать.

Это не первое обвинение в отношении РФ в снабжении оружия талибам. Ранее Россия отрицала подобные заявления США, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Однако новые обвинения прозвучали в период обострения отношений России со странами НАТО.

Ранее телеканал CNN опубликовал эксклюзивные видеоролики, прибавивших веса обвинениям афганских и американских чиновников в том, что Москва вооружает талибов в раздираемой войной стране.

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