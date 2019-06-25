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Помпео обвинил Иран в обстреле аэропорта в Саудовской Аравии

25 июня, 03:52
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Jacquelyn Martin/Reuters

Помпео назвал атаку на аэропорт неприемлемой

Атака на аэропорт Абха в Саудовской Аравии была спланирована и организована Ираном, завил госсекретарь США Майк Помпео.

«Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы вдруг в течение двух недель провели атаку беспилотников на аэропорт Абха в Саудовской Аравии», — сказал он, пишет Укринформ.

Помпео назвал атаки на аэропорт неприемлемыми и такими, которые «создают риски для американцев», которые живут и работают в Саудовской Аравии, а также путешествуют по стране.

«Кое-кто хочет изобразить йеменский конфликт как изолированную гражданскую войну, без четкого агрессора. Но это не так. Это расширение конфликта и гуманитарной катастрофы, которые инициировала и пытается закрепить Исламская Республика Иран», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в результате нападения йеменских повстанцев на аэропорт Абха в Саудовской Аравии погиб один человек, еще 21 был ранен.

Представитель повстанцев сообщил, что саудовские аэропорты Абха и Джизан вблизи границы с Йеменом атаковали с помощью беспилотников.

Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, которая поддерживает правительство Йемена в его четырехлетней войне с шиитскими повстанцами движения Хути. Конфликт рассматривают как непрямую войну между Саудовской Аравией и ее главным конкурентом в регионе — Ираном.

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