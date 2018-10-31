США обвинили граждан Китая в краже данных о двигателе самолета

В США семерым гражданам Китая предъявлены обвинения в краже информации частных американских компаний о двигателях для коммерческих самолетов.
В заявлении Министерства юстиции США говорится, что в операции принимали участие сотрудники китайской разведки, а также хакеры.
Обвиняемые, по версии американского Минюста, сговорились с целью похитить данные, которые "могли быть использованы китайскими структурами для создания такого же или похожего двигателя без значительных исследований и трат на разработки".
В обвинительном заключении говорится, что во время попыток хищения китайская государственная аэрокосмическая компания работала над созданием похожего двигателя.
Среди компаний, которые подверглись атакам, - корпорация Capstone Turbine, а также французская, британская компания, названия которых не указываются. Всего жертвами атак стали 12 организаций.
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