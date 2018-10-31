31 октября 2018, среда

США обвинили граждан Китая в краже данных о двигателе самолета

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Во время попыток хищения китайская государственная аэрокосмическая компания работала над созданием похожего двигателя, заявили в Минюсте США

Во время попыток хищения китайская государственная аэрокосмическая компания работала над созданием похожего двигателя, заявили в Минюсте США

В США семерым гражданам Китая предъявлены обвинения в краже информации частных американских компаний о двигателях для коммерческих самолетов.

В заявлении Министерства юстиции США говорится, что в операции принимали участие сотрудники китайской разведки, а также хакеры.

Обвиняемые, по версии американского Минюста, сговорились с целью похитить данные, которые "могли быть использованы китайскими структурами для создания такого же или похожего двигателя без значительных исследований и трат на разработки".

В обвинительном заключении говорится, что во время попыток хищения китайская государственная аэрокосмическая компания работала над созданием похожего двигателя.

Среди компаний, которые подверглись атакам, - корпорация Capstone Turbine, а также французская, британская компания, названия которых не указываются. Всего жертвами атак стали 12 организаций.

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