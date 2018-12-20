США обвинили двух граждан Китая в масштабных кибератаках на ВМС и NASA Сегодня, 18:20 111 Цей матеріал також доступний українською Хакеров подозревают в краже данных о военнослужащих ВМС США Фото: pixabay.com

Власти США предъявили обвинения двум гражданам Китая в совершении кибератак на ряд правительственных учреждений и корпораций, включая ВМС США и космическое агентство NASA.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обвинительный акт, обнародованный в четверг, 20 декабря, Министерством юстиции США.

По данным американских обвинителей, китайские хакеры работали на Министерство государственной безопасности КНР.

В обвинительном акте указывается, что жертвами атак стали системы ВМС США, NASA и компаний, занимающихся разработкой авиационных, космических и спутниковых технологий.

По данным Вашингтона, китайские хакеры похитили "конфиденциальные данные ВМС США, включая имена, номера социального страхования, даты рождения, информацию о зарплате, личные телефонные номера и адреса электронной почты более 100 тысяч военнослужащих", передает CNN.

В Минюсте США подчеркнули, что китайские хакеры причастны к взлому систем свыше 45 компаний и организаций по всему миру для похищения конфиденциальной информации.