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США обвинили двух граждан Китая в масштабных кибератаках на ВМС и NASA

Сегодня, 18:20
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Хакеров подозревают в краже данных о военнослужащих ВМС США

Фото: pixabay.com

Власти США предъявили обвинения двум гражданам Китая в совершении кибератак на ряд правительственных учреждений и корпораций, включая ВМС США и космическое агентство NASA.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обвинительный акт, обнародованный в четверг, 20 декабря, Министерством юстиции США.

По данным американских обвинителей, китайские хакеры работали на Министерство государственной безопасности КНР.

В обвинительном акте указывается, что жертвами атак стали системы ВМС США, NASA и компаний, занимающихся разработкой авиационных, космических и спутниковых технологий.

По данным Вашингтона, китайские хакеры похитили "конфиденциальные данные ВМС США, включая имена, номера социального страхования, даты рождения, информацию о зарплате, личные телефонные номера и адреса электронной почты более 100 тысяч военнослужащих", передает CNN.

В Минюсте США подчеркнули, что китайские хакеры причастны к взлому систем свыше 45 компаний и организаций по всему миру для похищения конфиденциальной информации.

Теги:   Китай США

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