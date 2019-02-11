США не занимаются укрывательством убийства Хашукджи - Помпео
США продолжат расследование убийства
саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил государственный секретарь США
Майк Помпео.
Об этом он заявил во время визита в Венгрию в
понедельник, 11 февраля, передает Reuters.
По словам главы Госдепартамента, Вашингтон предпримет
дополнительные усилия для привлечения к ответственности всех, кто причастен к
убийству журналиста.
"Америка не занимается укрывательством
убийства" - подчеркнул Помпео.
Напомним, что президент США Дональд Трамп не выполнил требование Сената назвать виновных в убийстве Хашукджи.
Независимое расследование ООН установило, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было тщательно спланировано и совершено официальными лицами Саудовской Аравии.
Оппозиционный к властям Саудовской Аравии
журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в
Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому
отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время
"драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель
аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели
убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими
полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что
"накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в
удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в
Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых
должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии
Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.