США не занимаются укрывательством убийства Хашукджи - Помпео 11 февраля, 18:17 152 Цей матеріал також доступний українською EPA США продолжат расследовать убийство Хашукджи EPA

США продолжат расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Об этом он заявил во время визита в Венгрию в понедельник, 11 февраля, передает Reuters.

По словам главы Госдепартамента, Вашингтон предпримет дополнительные усилия для привлечения к ответственности всех, кто причастен к убийству журналиста.

"Америка не занимается укрывательством убийства" - подчеркнул Помпео.

Напомним, что президент США Дональд Трамп не выполнил требование Сената назвать виновных в убийстве Хашукджи.

Независимое расследование ООН установило, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было тщательно спланировано и совершено официальными лицами Саудовской Аравии.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.