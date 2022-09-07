В Белом доме заявили, что не владеют информацией о покупке вооружения Россией в КНДР 7 сентября, 04:47 Белый дом (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что у Администрации Байдена нет доказательств того, что РФ закупила снаряды и боеприпасы в КНДР.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время, он отметил, что в теории такая сделка может включить миллионы снарядов и ракет.

«По нашему мнению, это могут быть буквально миллионы патронов, ракет и артиллерийских снарядов из Северной Кореи», — заявил Кирби.

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Ранее СМИ сообщили, что на фоне своих колоссальных военных потерь в Украине и санкционных ограничений кремлевский режим пытается договориться о военной помощи с государствами-изгоями. В частности, РФ покупает артиллерийские снаряды и ракеты у Северной Кореи.

Изначально свои надежды РФ возлагала на Китай, который мог бы снабжать ее армию в обход экспортного контроля, однако в Пекине, опасаясь давления США, решили не рисковать, в связи с чем Москве не осталось ничего иного, как выпрашивать помощь у Тегерана и Пхеньяна.

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