В Белом доме заявили, что не видят готовности Путина применить ядерное оружие 29 марта, 03:53 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков готовности России применить ядерное оружие.



Об этом сообщает Укринформ.

"Мы не заметили никаких шагов со стороны Путина в контексте того, что он пообещал сделать. И мы не увидели признаков того, что Путин склоняется или приближается к любым приготовлениям к использованию тактического ядерного оружия в Украине", - заявил Кирби.

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Он напомнил, что США несколько раз предупредили кремлевского диктатора о серьезных последствиях при применении ядерного вооружения.

Кирби подчеркивает, что еще с самого начала войны в Украине риторика РФ по ядерному вооружению была "безрассудной и безответственной".

25 марта Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления Путина подверг критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции. На фоне заявлений главы Кремля Украина требует созвать Совбез ООН.