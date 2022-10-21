США не выдали визы представителям Росатома, которые собирались на конференцию МАГАТЭ

21 октября, 22:49
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В Росатоме заявили, что США заблокировали участие россиян в конференции МАГАТЭ (Фото:REUTERS/Anton Vaganov/File Photo)

В Росатоме заявили, что США заблокировали участие россиян в конференции МАГАТЭ (Фото:REUTERS/Anton Vaganov/File Photo)

Государственная корпорация страны-агрессора РФ Росатом заявила, что российские представители не смогут приехать на конференцию по ядерной энергетике в Вашингтоне, потому что США не выдали им визы.

В пресс-службе Росатома в пятницу, 21 октября, заявили, что вместе с Ростехнадзором собирались участвовать в министерской конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая пройдет в Вашингтоне 26−28 октября.

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«По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил. Таким образом, американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ… В соответствии с соглашением между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие, такое государство должно обеспечить представителям стран-членов возможность принять участие в мероприятии», — заявили в Росатоме и пожаловались, что США «проявляют неуважение» к МАГАТЭ.

Гендиректор корпорации Алексей Лихачев выступит на конференции онлайн.

Во время обращения к Совету безопасности ООН 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия, которая угрожает миру применением ядерного оружия и регулярно обстреливает район Запорожской АЭС, не имеет права владеть таким оружием.

https://www.youtube.com/embed/sTzO051Psho
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Визы МАГАТЭ Росатом Война России против Украины

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