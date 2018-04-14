США не предупреждали Россию об ударах по Сирии - американский генерал

США не осуществляли никакой координации с Россией относительно ударов по Сирии

США, которые вместе с Францией и Великобританией нанесли массированные ракетные удары по объектам военной химической инфраструктуры в Сирии, не ставили в известность российское военное руководство о своих намерениях.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, сообщает Укринформ.

"Мы не осуществляли никакой координации с Россией по этим ударам, мы также не предупреждали их (российскую сторону - ред.)", - отметил американский генерал.

В то же время, по его словам, были выбраны такие объекты, на которых не присутствуют российские цели.

Генерал также уточнил, что российская сторона была проинформирована, как обычно, о присутствии США и их союзников в воздушном пространстве, однако, по его словам, цели и намерения этих полетов не раскрывались.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания. Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

В то же время сирийское телевидение сообщило, что страна отреагировала на атаку и развернула ПВО.

Кроме того, чиновник из проасадовского альянса рассказал, что Россия заблаговременно предупредила об ударе США.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем в полтысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.