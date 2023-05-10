США не передадут ВСУ ATACMS в случае решения Британии предоставить дальнобойные ракеты — СМИ 10 мая, 04:36 США в данный момент не изменили решения по ATACMS (Фото:by_Ukraine/Twitter)

Администрация Джо Байдена пока не изменила своего мнения о передаче ВСУ дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом сообщает Politico.



В США считают, что проблема дальнобойного оружия для украинской армии «решена» из-за недавнего решения Великобритании.

Американский чиновник анонимно сообщил, что «наша политика по ATACMS не изменилась». В то же время он заверил, что США будут продолжать предоставлять Украине комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику.

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Ранее СМИ сообщили, что группа европейских стран, возглавляемая Великобританией, ищет способ поставить Украине ракеты дальностью до 300 км.

На прошлой неделе Международный фонд поддержки Украины (IFU), созданный для поставки оружия Силам обороны, опубликовал призыв к компаниям, которые могли бы предоставить защитникам Украины дальнобойные ракеты. В исполнительный комитет фонда входят Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция. Британское министерство обороны, которое управляет фондом, попросило компании связаться с ними, если они могут поставить ракеты, запускаемые с земли, моря или воздуха, с боевой частью от 20 до 490 кг.

