США планируют нарастить почти в четыре раза производство снарядов, которые предоставляются Украине 16 сентября, 02:00 Боеприпасы (Фото:REUTERS/Фабиан Биммер)

США планируют до 2025 года в несколько раз нарастить производство 155-мм артиллерийских боеприпасов. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра обороны США по вопросам закупок и поддержки Уильям ЛаПлант.

«В 2025 году мы выйдем на уровень 100 000 в месяц. 6 или 8 месяцев назад мы были на уровне 14 000 в месяц, а сегодня — 28 000 в месяц», — заявил Билл ЛаПлант.

Reauters объясняет, что спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко возрос после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Украине надо тысячи выстрелов ежедневно, и запасы, которые ее союзники имели для собственной обороны, исчерпались из-за помощи Киеву.

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Полномасштабная агрессия РФ против Украины повлияла на производителей оружия в США, которые начали наращивать и увеличивать свои возможности как для собственного обеспечения, так и в качестве поставок для союзников.

Как сообщало 20 августа издание The Washington Post, Пентагон выделил 44,5 млрд долларов на производство вооружений для Украины и пополнение американских запасов. Сейчас почти 41% от этой суммы (18,2 млрд долларов США) уже были направлены на подписание контрактов.

7 сентября стало известно, что Германия планирует утроить расходы на закупку боеприпасов в 2024 году. Власти хотят пополнить запасы после поставки снарядов Украине.