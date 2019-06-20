США направят на Ближний Восток военных, вооруженных комплексами Patriot — Reuters Сегодня, 00:30 Цей матеріал також доступний українською U.S. Air Force/Tech. Sgt. Darnell T. Cannady/Handout via REUTERS США направят на Ближний Восток контингент, вооруженный комплексами Patriot U.S. Air Force/Tech. Sgt. Darnell T. Cannady/Handout via REUTERS

Новый военный контингент в 1 тысячу человек, направляемый США на Ближний Восток, вооружат зенитными ракетными комплексами Patriot, беспилотниками и пилотируемым самолетом-разведчиком.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

«Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но мы настроены и готовы защищать силы и интересы США в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят на Ближний Восток дополнительно 1 тыс военных в ответ на «угрозу» со стороны Ирана. По мнению Вашингтона, Иран причастен к атакам на танкеры в заливе Омана.

Напомним, что 13 июня в заливе Омана подверглись нападению два нефтяных танкера. Атаки произошли через месяц после того, как в результате диверсии были повреждены четыре нефтяные танкеры у побережья ОАЭ.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в заливе Омана и назвал их необоснованными.