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США направят на Ближний Восток военных, вооруженных комплексами Patriot — Reuters

Сегодня, 00:30
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США направят на Ближний Восток военных, вооруженных комплексами Patriot — Reuters - фото

U.S. Air Force/Tech. Sgt. Darnell T. Cannady/Handout via REUTERS

США направят на Ближний Восток контингент, вооруженный комплексами Patriot

Новый военный контингент в 1 тысячу человек, направляемый США на Ближний Восток, вооружат зенитными ракетными комплексами Patriot, беспилотниками и пилотируемым самолетом-разведчиком.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

«Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но мы настроены и готовы защищать силы и интересы США в регионе», — говорится в заявлении.

Ранее глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят на Ближний Восток дополнительно 1 тыс военных в ответ на «угрозу» со стороны Ирана. По мнению Вашингтона, Иран причастен к атакам на танкеры в заливе Омана.

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Напомним, что 13 июня в заливе Омана подверглись нападению два нефтяных танкера. Атаки произошли через месяц после того, как в результате диверсии были повреждены четыре нефтяные танкеры у побережья ОАЭ.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в заливе Омана и назвал их необоснованными.

Теги:   ЗРК Patriot Американские военные Ближний восток США

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