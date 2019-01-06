США направили в Черное море десантный корабль морской пехоты Сегодня, 16:06 5 Цей матеріал також доступний українською В данный момент корабль проходит через черноморские проливы. Фото: Twitter

Корабль USS FortMcHenry (LSD 43) ВМС США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы направляется в Черное море через Дарданеллы.

Об этом сообщает пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США.

"Транзит Форта-Макгенри в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют гибкость и возможности сил 6-го флота США", - заявила вице-адмирал Лиза Манчетти, командующая 6-м оперативным флотом ВМС США.

В данный момент корабль проходит через черноморские проливы.

Корабль, на борту которого размещено около 500 американских морпехов, снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники. Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина - 190 метров.