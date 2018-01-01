США направили в Персидский залив авианосец для давления на Иран – СМИ Сегодня, 09:45 97 Цей матеріал також доступний українською Авианосец достигнет пункта назначения через несколько дней Фото: Wikimedia.org

США направили в Персидский залив атомный авианосец John C. Stennis класса Нимиц, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По данным СМИ, основной причиной отправки авианосца является демонстрация силы перед Ираном и давление на Тегеран.

По словам собеседников издания, появление группировки военных кораблей в Персидском заливе должно заставить руководителей Ирана хорошо подумать перед тем, как применять силу.

Отмечается, что военные корабли США отсутствовали в регионе около восьми месяцев. Авианосец должен добраться до пункта назначения через несколько дней.

Напомним, что 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Санкции направлены, прежде всего, на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.

22 ноября Иран пригрозил ракетным ударом по силам США. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что американские базы и авианосцы США в Персидском заливе находятся в пределах зоны досягаемости иранских ракет.