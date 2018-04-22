США намерены оставить авианосец в Средиземном море из-за активности России – СМИ

США хотят оставить в Средиземном море авианосец USS Harry S. Truman, который предположительно участвовал в ударах по Сирии, сообщает ​Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Издание отмечает, что решение оставить авианосец в Средиземном море связано с растущей активностью России в регионе.

По словам собеседников издания, это решение соответствует новой военной доктрине США, в которой главным приоритетом указано "стратегическое соперничество между государствами", а не противодействие терроризму.

Окончательное решение о том, чтобы оставить авианосную ударную группировку во главе с USS Harry S. Truman, еще не принято. Сейчас американская сторона обсуждает, пойдет ли авианосец к Суэцкому каналу или останется для "борьбы с вызовами со стороны России и Китая".

Издание также отмечает, что американский авианосец в Средиземном море может послужить предупреждением президенту президенту Сирии Башару Асаду о том, что любое дальнейшее использование химического оружия против гражданского населения в Сирии будет сопровождаться новыми ударами.

Кроме того, в случае если США оставят военный корабль в Средиземном море, это может нарушить принцип ротации авианосцев в Ближневосточном регионе, который закреплен со времен операции Буря в пустыне 1991 года.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Всего было выпущено 105 единиц оружия против трех целей.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.