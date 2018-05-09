США намерены найти реальное, всеобъемлющее и длительное решение иранской угрозы - Помпео

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Майк Помпео

Майк Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты намерены работать со своими союзниками над совместным решением, которое поможет заблокировать не только ядерную программу Тегерана, но и разработку новых баллистических ракет и угрожающую активность Ирана в регионе.

"После выхода из иранского соглашения, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы найти реальное, всеобъемлющее и длительное решение иранской угрозы. Мы имеем общую заинтересованность с нашими союзниками в Европе и во всем мире, чтобы не допустить, чтобы Иран развивал ядерное оружие", - говорится в официальном заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Он отметил, что усилия США будут гораздо шире, чем просто ответ на ядерную угрозу.

"Мы будем работать вместе с партнерами над исключением угрозы баллистической программы Ирана, прекращение его террористической деятельности по всему миру, а также блокирования его угрожающей активности на Ближнем Востоке и за его пределами", - подчеркнул Помпео.

По словам госсекретаря, в то время, когда это будет происходить, "санкции будут приобретать полного эффекта и напомнят иранскому режиму о дипломатической и экономической изоляции, вызванной его безрассудной и преступной деятельностью".

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.

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