США начали производство ядерных боеголовок малой мощности для нужд ВМС Сегодня, 11:35 289 Цей матеріал також доступний українською EPA Ядерной боеголовкой W76-2 оснастят баллистические ракеты Trident 2 EPA

США начали производство модернизированных ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для нужд ВМС.

Об этом говорится в пресс-релизе Национального управления ядерной безопасности (NNSA), поступившем в распоряжение DW.

Завод по производству ядерного оружия Пэнтекс в штате Техас начал сборку первого серийного образца W76-2 - ядерной боеголовки малой мощности (5-7 килотонн).

Как отмечают в федеральном агентстве, запуск производства "свидетельствует о способности NNSA достичь существенной программной вехи при реализации масштабной национальной инициативы в области безопасности".

Программа осуществляется в рамках ревизии ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в минувшем году.

"NNSA работает над тем, чтобы завершить производство первой партии боеголовок W76-2 и передать их ВМС до конца 2019 финансового года" (закончится в США 30 сентября. - Ред.)", - отмечают в пресс-релизе.

Ядерной боеголовкой W76-2 оснастят трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты Trident 2, стоящих на вооружении у ВМС.

Сейчас в распоряжении Пентагона есть 14 подводных лодок, несущих по 24 ракеты Trident 2.

Модернизация ядерного арсенала США проходит на фоне планов Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с РФ.

В частности, США выдвинули России ультиматум по Договору, потребовав от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность, иначе США выйдут из договора. Вашингтон дал Москве 60 дней на выполнение своих обязательств. Отсчет начался 4 декабря 2018 года.

В случае отказа РФ, США начнут процесс выхода из договора 2 февраля.

23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.