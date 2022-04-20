Продлится около недели. США начали обучать украинских военных использовать американские гаубицы — СNN и Reuters 20 апреля, 21:42 Цей матеріал також доступний українською Обучение проходит в стране за пределами Украины, но чиновник не уточнил в какой именно. (Фото:REUTERS/Stanislav Yurchenko)

США начали обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами, сообщает СNN и Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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Он отметил, что обучение проходит в стране за пределами Украины, но чиновник не уточнил в какой именно.

«Речь идет о небольшом количество украинцев, чуть больше 50. Они будут обучены обращению с гаубицами, а потом смогут вернуться в Украину и тренировать своих коллег», — сказал чиновник.

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По данным Reuters, обучение займет около недели.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что украинские военные используют американское оружие «с потрясающим эффектом». Ввиду этого, США и Украина договорились об очередных поставках вооружения, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

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