США на полтора года продлили специальный статус временной защиты для граждан Украины 18 августа, 17:53 Украинские беженцы (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

В пятницу, 18 августа, США на полтора года продлили специальный статус временной защиты для граждан Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Это означает, что украинцы как минимум до апреля 2025 смогут получать право жить на территории США как беженцы.

Действие статуса должно было закончиться 19 октября 2023 года.

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Также предоставление социальной и медицинской помощи для беженцев из Украины до конца 2023 продолжил Израиль.

18 апреля специальный статус для граждан Украины, находящихся в Соединенных Штатах, был официально введен.