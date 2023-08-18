США на полтора года продлили специальный статус временной защиты для граждан Украины

18 августа, 17:53
Поделиться:
Украинские беженцы (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Украинские беженцы (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

В пятницу, 18 августа, США на полтора года продлили специальный статус временной защиты для граждан Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Это означает, что украинцы как минимум до апреля 2025 смогут получать право жить на территории США как беженцы.

Читайте также:
Основное препятствие — незнание языка. Как украинские беженцы живут в Чехии и удается ли им трудоустраиваться — социологическое исследование

Действие статуса должно было закончиться 19 октября 2023 года.

Видео дня

Также предоставление социальной и медицинской помощи для беженцев из Украины до конца 2023 продолжил Израиль.

18 апреля специальный статус для граждан Украины, находящихся в Соединенных Штатах, был официально введен.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Беженцы Война России против Украины Украинские беженцы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X