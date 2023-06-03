США могут снизить оборонные закупки из-за сокращения бюджета — Reuters 3 июня, 02:29 Танк Abrams (Фото:military.com)

США может снизить финансирование оборонных заказов из-за законопроекта, который повышает потолок госдолга и ограничивает федеральные расходы. На эти заказы было предусмотрено 16 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.



Под сокращение могут попасть программы закупки танков и нового десантного корабля, а также модернизация ударных вертолетов.

Компромиссный вариант договора ограничил расходы на национальную безопасность в 2024 финансовом году на уровне 886 млрд долларов. В списке «нефинансируемых приоритетов» значатся танки Abrams производства General Dynamics, вертолеты, и корабль для морской пехоты производства Huntington Ingalls Industries.

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Сообщается, что до заключения долговой сделки соответствующие комитеты рассматривали бюджет национальной безопасности в размере более 900 млрд долларов на 2024 финансовый год. Несмотря на ограничения, предполагается, что некоторые из «нефинансируемых приоритетов» на сумму 16 млрд долларов в итоге будут реализованы.

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В среду, 31 мая, Палата представителей Конгресса США разделилась, приняв законопроект о приостановлении ограничения госдолга в 31,4 триллиона долларов.