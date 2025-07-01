США предоставят Израилю масштабный комплект наведения боеприпасов на $510 млн

Государственный департамент США принял решение о возможной продаже правительству Израиля комплектов наведения и поддержки боеприпасов, а также связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью $510 млн.

Об этом говорится в заявлении Агентства оборонного сотрудничества США (DSCA).

Отмечается, что DSCA предоставило необходимую сертификацию, уведомив об этом Конгресс.

Правительство Израиля обратилось с просьбой закупить 3 845 комплектов наведения объединенных боеприпасов прямого действия (JDAM) KMU-558B/B для корпуса бомбы BLU-109 и 3 280 комплектов наведения объединенных боеприпасов прямого действия (JDAM) KMU-572 F/B для корпуса авиабомбы MK 82.

Также будут включены инженерные, логистические и технические услуги правительства США и подрядчиков и другие связанные с ними элементы логистики и поддержки программы. Ориентировочная общая стоимость составляет $510 млн.

«Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помогать Израилю развивать и поддерживать сильную и готовую систему самообороны. Предложенная продажа соответствует этим целям», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что осуществление предложенной продажи не потребует командировки в Израиль дополнительных представителей правительства США или подрядчика.

Там также заверили, что негативного влияния на обороноспособность США в результате этой продажи не будет.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.

25 июня Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.