В США думают над отправкой спецназовцев в Украину для охраны посольства в Киеве — WSJ 22 мая, 22:44 Цей матеріал також доступний українською Посольство США в Киеве возобновило работу 18 мая после трехмесячного перерыва (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Американские военные и дипломаты рассматривают отправление в Киев войск спецназа США для охраны посольства, которое возобновило работу в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.



Война России против Украины — главные события 22 мая

Как пишет газета, президенту Джо Байдену это предложение еще не подали, однако если он его одобрит, то войска развернут только для обороны и безопасности посольства, расположенного в зоне досягаемости российских ракет. Также инициативу официально не присылали главе Пентагона Ллойду Остину и главе комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

Видео дня

Так, американский лидер должен будет выбрать между избежанием военного присутствия США в зоне боевых действий и обоснованной угрозой безопасности для американских дипломатов. Пока что Госдеп США обеспечивает безопасность дипучреждения силами корпуса охраны Службы дипломатической безопасности.

«Администрация стремится сбалансировать обеспокоенность Госдепа по поводу того, что надежная, заметная система безопасности в посольстве может спровоцировать президента России Владимира Путина, для чего понадобится сдерживание потенциального нападения на американский персонал и достаточное количество сил, чтобы забрать их, если боевые действия снова начнутся в Киеве», — отмечает издание.



Сейчас американские минобороны и Госдеп предварительно планируют возможность привлечения к охране посольства в Украине десятков военных спецназовцев. Также для этого рассматривают возобновление отряда охраны морской пехоты, пишет WSJ.

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, сейчас идет тесная коммуникация с коллегами из Госдепа по поводу потенциальных требований безопасности после возобновления работы посольства, но никаких решений на высшем уровне по отправке американских военных в Украину не обсуждали и не принимали.

18 мая посольство США возобновило работу в Киеве после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Новый посол США Бриджит Бринк прибудет в украинскую столицу в июне.

До и после полномасштабного вторжения РФ в Украину Байден подчеркивал, что американские войска не будут размещены в Украине.



Большой доклад разведки США о Путине. Что они увидели? – Александр Мусиенко https://www.youtube.com/watch?v=ptBJKJIL-5I

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.