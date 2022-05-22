В США думают над отправкой спецназовцев в Украину для охраны посольства в Киеве — WSJ

22 мая, 22:44
Цей матеріал також доступний українською
Посольство США в Киеве возобновило работу 18 мая после трехмесячного перерыва (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Посольство США в Киеве возобновило работу 18 мая после трехмесячного перерыва (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Американские военные и дипломаты рассматривают отправление в Киев войск спецназа США для охраны посольства, которое возобновило работу в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Как пишет газета, президенту Джо Байдену это предложение еще не подали, однако если он его одобрит, то войска развернут только для обороны и безопасности посольства, расположенного в зоне досягаемости российских ракет. Также инициативу официально не присылали главе Пентагона Ллойду Остину и главе комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

Видео дня

Так, американский лидер должен будет выбрать между избежанием военного присутствия США в зоне боевых действий и обоснованной угрозой безопасности для американских дипломатов. Пока что Госдеп США обеспечивает безопасность дипучреждения силами корпуса охраны Службы дипломатической безопасности.

Читайте также:

Кристина Квин, временная поверенная в делах США, вскоре уступит роль главы американской дипмиссии в Украине Бриджит Бринк (Фото:Pavlo Palamarchuk / REUTERS) «Я верю, что Украина победит». Прощальное интервью с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин

«Администрация стремится сбалансировать обеспокоенность Госдепа по поводу того, что надежная, заметная система безопасности в посольстве может спровоцировать президента России Владимира Путина, для чего понадобится сдерживание потенциального нападения на американский персонал и достаточное количество сил, чтобы забрать их, если боевые действия снова начнутся в Киеве», — отмечает издание.

Сейчас американские минобороны и Госдеп предварительно планируют возможность привлечения к охране посольства в Украине десятков военных спецназовцев. Также для этого рассматривают возобновление отряда охраны морской пехоты, пишет WSJ.

По словам спикера Пентагона Джона Кирби, сейчас идет тесная коммуникация с коллегами из Госдепа по поводу потенциальных требований безопасности после возобновления работы посольства, но никаких решений на высшем уровне по отправке американских военных в Украину не обсуждали и не принимали.

Читайте также:
«Путин уверен, что не может проиграть». США усиливают давление на РФ, несмотря на рост риска выхода конфликта за пределы Украины

18 мая посольство США возобновило работу в Киеве после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Новый посол США Бриджит Бринк прибудет в украинскую столицу в июне.

До и после полномасштабного вторжения РФ в Украину Байден подчеркивал, что американские войска не будут размещены в Украине.

Большой доклад разведки США о Путине. Что они увидели? – Александр Мусиенко
https://www.youtube.com/watch?v=ptBJKJIL-5I
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Джо Байден Госдеп США Посольство США в Киеве Пентагон Посольство США в Украине

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X