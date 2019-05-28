США меняют правила оформления мигрантов из-за загруженности на границе Сегодня, 08:58 120 Цей матеріал також доступний українською Jose Torres/Reuters Ежедневно в США пытаются попасть тысячи мигрантов Jose Torres/Reuters

Из-за большого наплыва мигрантов США решили изменить правила их оформления.

Как сообщает Голос Америки, прибывающих нелегальных мигрантов начали перевозить из приграничных городов в населенные пунктов, которые находятся дальше от границы.

«Из-за невероятного количества мигрантов, пересекающих границу, некоторые центры оформления переполнены и не могут достаточно быстро оформить всех», — рассказал представитель Иммиграционной службы США.

По его словам, мигрантов перевозят для оформления в менее загруженные объекты на самолетах.

Отмечается, что ежедневно в США пытаются попасть около 5 тысяч нелегальных мигрантов.

Напомним, с октября 2018 года к границе США движутся караваны мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине.

Полицейские Гондураса, Гватемалы и Мексики пытались остановить беженцев, но у них ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.

В связи с приближением каравана мигрантов США перебросили к границе крупный военный контингент.

Президент США Дональд Трамп разрешил военным частям, расквартированным на границе с Мексикой, открывать при необходимости огонь на поражение и пригрозил закрыть границу.

В марте Пентагон выделил 650 миллионов долларов для строительства стены на границе США и Мексики.