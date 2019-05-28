Иван Компан
Следите за гривней. Изи пизи лемон сквизи
Наталья Кадя
Изменить мозг и жизнь за лето. Как быстро научиться чему-то новому
Иван Яковина
27 мая: Кремль и Джулиани против Зеленского
Светлана Ройз
О детях и взрослых. Почему мы живем жизнью своих родителей
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

США меняют правила оформления мигрантов из-за загруженности на границе

Сегодня, 08:58
120
Цей матеріал також доступний українською
США меняют правила оформления мигрантов из-за загруженности на границе - фото

Jose Torres/Reuters

Ежедневно в США пытаются попасть тысячи мигрантов

Из-за большого наплыва мигрантов США решили изменить правила их оформления.

Как сообщает Голос Америки, прибывающих нелегальных мигрантов начали перевозить из приграничных городов в населенные пунктов, которые находятся дальше от границы.

«Из-за невероятного количества мигрантов, пересекающих границу, некоторые центры оформления переполнены и не могут достаточно быстро оформить всех», — рассказал представитель Иммиграционной службы США.

По его словам, мигрантов перевозят для оформления в менее загруженные объекты на самолетах.

Отмечается, что ежедневно в США пытаются попасть около 5 тысяч нелегальных мигрантов.

Напомним, с октября 2018 года к границе США движутся караваны мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине.

Полицейские Гондураса, Гватемалы и Мексики пытались остановить беженцев, но у них ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.

В связи с приближением каравана мигрантов США перебросили к границе крупный военный контингент.

Президент США Дональд Трамп разрешил военным частям, расквартированным на границе с Мексикой, открывать при необходимости огонь на поражение и пригрозил закрыть границу.

В марте Пентагон выделил 650 миллионов долларов для строительства стены на границе США и Мексики.

Теги:   Нелегальные мигранты США Мигранты

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Вчера, 16:39

img
Электрофорез и грязевые ванны — в прошлом: Минздрав внедряет доказательные методы реабилитации
События

Вчера, 20:59

img
Бекирову предложили признать вину в обмен на домашний арест — адвокат
Политика

Вчера, 21:00

img
Приоткрыли карты. Что команда Зеленского рассказала о партии Слуга народа

Выбор редакции

Ритейл/Недвижимость

Сегодня, 09:10

img
Пропал дом. Как выборы президента и курс доллара заморозили киевский рынок недвижимости
События

Вчера, 19:58

img
Игра — это симптом. Переутомление и игроманию признали официальным болезнями — подробности
События

Вчера, 21:11

img
Секс и подростки с инвалидностью. Десять вещей, которые нужно прочесть и запомнить

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться