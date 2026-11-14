«Это не повторение 11 сентября»: США выясняют причины масштабного сбоя в авиасообщении

По словам Маллина, в данный момент все находятся в безопасности, поэтому нет оснований беспокоиться за близких (Фото: REUTERS/Элизабет Франц)

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что массовая приостановка вылетов из американских аэропортов была вызвана сбоем в телекоммуникациях, а не террористической угрозой.

«Это не очередной теракт 11 сентября, это сбой в работе телекоммуникаций. Это совершенно иная ситуация», — заявил Маллин 13 ноября.

По его словам, сейчас все находятся в безопасности, поэтому нет причин беспокоиться за близких. В то же время причины сбоя еще выясняются: чиновник не исключил ни кибератаку, ни вмешательство искусственного интеллекта.

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Маллин также заявил, что нет оснований связывать проблемы в работе Microsoft с приостановкой авиасообщения. По его оценке, на устранение неисправности потребуется определенное время, и ситуация не разрешится в течение часа.

В ходе общения с журналистами один из них отметил, что в тот день FAA внедряло новую систему управления воздушным движением на базе искусственного интеллекта. Отвечая на вопрос о возможной связи между этим обновлением и сбоем, Маллин сообщил, что обстоятельства выясняются.

Ранее министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приостановило вылеты из всех аэропортов страны из-за проблем со связью, затронувших центры управления воздушным движением.