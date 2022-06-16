США известно об еще одном американском добровольце, пропавшем в Украине — Госдеп
Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)
Спикер Государственного департамента Нед Прайс в четверг, 16 июня, заявил, что у Соединенных Штатов есть информация о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине.
Об этом сообщает CNN.
Он также сказал, что на данный момент американская сторона не знает деталей этого инцидента.
«Есть сообщение об еще одном американце, чье местонахождение неизвестно. Я не могу говорить о подробностях этого случая. К сожалению, мы не знаем всех деталей», — отметил спикер Госдепа.
Он добавил, что ведомство находится на связи с родными двух американцев, об исчезновении которых в Украине стало известно ранее — 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюна.
В то же время, ни США, ни Украина или Международный комитет Красного Креста не могут подтвердить сообщение о том, что они были взяты в плен.
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